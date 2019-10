En diálogo con Radio Continental, el ex árbitro brasileño agregó: “Ojalá no tenga que utilizarse el VAR en ninguna de las semifinales”. A su vez, afirmó que “publicar los audios es darle transparencia a su uso y cuidar a los árbitros”, mientras que respaldó la elección de Mauro Vigliano quien, junto con Fernando Rapallini y Hernán Maidana, estará a cargo del VAR: “Es uno de los mejores del mundo por la FIFA y a nivel VAR el mejor en Sudamérica y por la geografía bajar el nivel técnico, no me parece seguro. ¿Sería justo para Boca o para River no tener al mejor árbitro de VAR de Sudamérica?. Los que se vienen son los dos partidos más importantes del año, no sería justo tener designados quienes no son los mejores”.