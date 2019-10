El capitán de la selección argentina, de 32 años, cumplió la sanción que le impuso la Conmebol por sus declaraciones en la Copa América. Y quedó habilitado para ser citado de cara a la fecha FIFA de noviembre (Argentina jugará ante Brasil en Arabia Saudita y, si se confirma, ante Paraguay en Bangladesh). Sin embargo, Pagani no se mostró de acuerdo con el posible regreso. “No sé si es todavía tiempo para que vuelva Messi a la Selección. Hay un peligro con su ingreso, hay que necesariamente romper. Este equipo tiene pibes con personalidad para que no vuelva a ocurrir que se produzca una dependencia de Messi. Prescindo del mejor, prefiero prescindir del mejor en esta preparación hasta que el equipo consiga identidad, por lo menos, en estos partidos que vienen”, sorprendió.