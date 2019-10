Debutó en la Primera División del fútbol colombiano con apenas 17 años: fue en Deportivo Cali, en 2013. Por entonces ya simpatizaba con River. Cristian Nasuti, ex defensor del conjunto millonario, supo ser compañero de Borré en el conjunto colombiano y puede dar fe de ello. “Cuando jugamos juntos en Colombia, me dijo que era hincha de River”, comentó Nasuti más de una vez. La corta edad no le impidió destacarse en el primer equipo de Deportivo Cali, con el que fue campeón de la Superliga colombiana 2014 y del torneo Apertura 2015, en el que colaboró con ocho goles para que su ex equipo diera la vuelta olímpica. Esa presencia goleadora lo llevó a formar parte del seleccionado colombiano Sub 20 en el Sudamericano 2015.