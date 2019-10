El delantero surgido en Instituto de Córdoba se realizó estudios el domingo por la mañana: fue en el entrenamiento del sábado cuando sintió que la molestia en el gemelo izquierdo se potenciaba. Estaba previsto que fuera al banco de suplentes en Florencio Varela, con chances concretas de ingresar en el segundo tiempo, pero terminó abandonando la concentración. Alfaro, igual que con el caso Salvio en la previa del duelo de ida -terminó ingresando en el segundo tiempo cuando se lo creía desgarrado-, habló de “sensación” en un músculo. “Wanchope tiene una molestia en el gemelo desde que terminó el partido con River, tuvo una sensación que arrastró toda la semana y está en situación de ver cómo evoluciona. Es una situación parecida a lo de Salvio antes de la ida; yo lo quería usar más tiempo y lo tuvimos 20 minutos. Tenemos dos semanas por delante para preparar el partido. Yo voy trabajando con los jugadores que tengo, en la medida que aparezcan los que están aptos, los tenés en cuenta o no. Si el partido fuera mañana no estaría para jugar, pero no es mañana”, subrayó el entrenador, sin dar un diagnóstico preciso.