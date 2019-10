“¿Cree que Gallardo hablaba por usted?”, le consultó el conductor Sebastián Vignolo al reportero de 75 años. “Hablaba por todos, por cualquiera. Gallardo quería protegerse y dijo ‘los que recurren al VAR’, que fue el que decidió la entrada al partido: un penal a los 4 minutos que no fue penal ¡No fue penal, dejate de joder!”, acotó enfurecido Pagani, que no solo no le puso fin al conflicto, sino que le dio paso a otra polémica por el penal sancionado por Raphael Claus.