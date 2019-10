Boca jugó un partido serio ante el Halcón: sacó ventaja con el remate de Agustín Almendra y no dejó crecer a su rival desde el fondo. Pero luego se apoyó en exceso en los centrales (Lisandro López y Carlos Izquierdoz) y le permitió jugar en su campo a los conducidos por Mariano Soso. “No es la idea que el equipo se retrase, la idea era presionar en la salida. ¿Cuántas veces tiró Defensa pelotas afuera porque no podía salir? En el segundo tiempo teníamos de jugadores como Alexis (Mac Allister), que jugó el otro día; Marcone, sentido; Almendra, con una fatiga... Y al no estar bien los jugadores para hacerlo quedás a mitad de camino, sabíamos que la segunda parte la podíamos padecer, por eso queríamos hacer otro gol en el primer tiempo”, desmenuzó lo ocurrido en Varela.