El propio Tevez declaró fuerte el domingo: “Es importante que empecemos a jugar bien al fútbol. A hacerles más daño a los rivales. Tenemos que buscar la mejor forma de cada uno para que se refleje más en el nivel del equipo y no tanto en una pelota parada, en llegar tambaleando al gol. Si queremos tener alguna chance con River debemos mejorar muchísimo. Por supuesto que no está cerrada la serie. Pero tenemos que hacer el partido perfecto”. Carlitos sabe de qué habla. Es el único jugador que está en la bandera de los ídolos. No hay que velar a Boca porque no está muerto. El gran error de River fue no cerrar la serie en el Monumental. Tan real como que los hinchas que se enfurecen con las críticas saben que hay que cambiar mucho para dar vuelta la historia. Hasta el plan habitual de Alfaro. Deberá salir a buscar a Armani sin perder la cabeza porque un gol dejaría nocaut el partido. Esa jugada no sería imposible para un entrenador con más de 900 partidos dirigidos. Todos son capaces de cambiar ante una urgencia. El 22 de octubre está más que el orgullo en juego. Puertas afuera la gente no soporta más perder con River. Puertas adentro, en un año político se juega el puesto hasta el portero del club. Ahí sí podría hablarse de una hazaña en la que Boca es Boca. El único discurso que devuelve la credibilidad que se perdió.