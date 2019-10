“River es mejor que Boca y jugó mejor que Boca, no tenemos que profundizar nada. Lo dijimos antes del partido, River juega mejor, pero yo no sé si no existía este penal si Boca no hacía un gol. River tuvo la oportunidad de hacer un gol que era lo único que necesitaba”, planteó el panelista, enfrascado en una discusión con sus compañeros Esteban Edul y Juan Pablo Marrón.