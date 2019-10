La revancha de esta llave de semifinales se desarrollará el martes 22 de octubre en la Bombonera, cinco días antes de las elecciones nacionales. “Este partido es un hecho político. Quieras o no se define una semana antes de las elecciones. Estoy preguntándome si Boca queda eliminado otra vez con River, a días de las elecciones, si uno de Boca incluso puede decir ‘tenía dudas, pero también me molesta que ni siquiera lograron que Boca le gane un partido a River en los últimos años’”, analizó el conductor. Al mismo tiempo, dio a conocer un rumor que recibió: “Hay una versión que corre que Macri estaba pensando, una de las posibilidades, es que vaya como candidato a presidente en Boca, es una versión que corre cada vez con más fuerza. Teniendo en cuenta los números... No querrían perder el Mundo Boca. Fijense si Boca estará tan identificado con el mundo macrista que el propio presidente de la república no sé si lo pensó, pero se corre cerca de él la versión de que podría ser candidato a presidente de Boca”.