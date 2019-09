¿Cómo fue compartir un vestuario con Bianchi y jugadores de tanto renombre?

No recuerdo qué me dijo en el primer entrenamiento. Después sí me hablaba y ya me cagaba a pedos, ja. Él decía que no le gustaba que un jugador tuviera un gran auto sin antes comprar la casa. Eso me quedó y lo hice. También me acuerdo que un día entré al vestuario y (Diego) Cagna me dice 'nene, ¿vos no sabés decir buen día?'. Claro, yo entraba, agachaba la cabeza, iba a mi lugar y me cambiaba. Desde que el Flaco me dijo eso empecé a decir todos los días 'buen día', no importaba si me respondían o no.