¿Cómo era hacer una transmisión de radio desde el otro lado del mundo hace 40 años? "Era toda una historia muy particular, porque el enlace se hacía por línea telefónica vía España y de allí a nuestro país. En el partido contra Polonia de la fase de grupos, por ejemplo, hasta los 20 minutos, solo llegábamos hasta Madrid y no entraba en Buenos Aires. No teníamos buen retorno, por supuesto. Si la línea se quedaba en algún lado, chau, no iba más (risas). La atención que nos brindaron los japoneses fue fantástica, eran de avanzada. Ellos eran los encargados del montaje de la parte técnica (consola, micrófonos, etc). Tras ese inconveniente del match con los polacos, les fuimos a reclamar y se querían morir. Nos pedían disculpas de todos los modos posibles".

"La sociedad japonesa se enganchó mucho con aquel torneo en general y con el equipo argentino en particular, de manera especial por la figura de Maradona, que ya eclipsaba. Pero sobre todo porque aquel cuadro fue extraordinario: jugó seis partidos, los ganó todos, marcando 20 goles y desplegando un fútbol maravilloso. Entre Diego y Ramón Díaz hicieron 14 y configuraban lo más poderoso de la idea de Menotti".

El equipo avanzaba e ilusionaba: Indonesia (5-0), Yugoslavia (1-0), Polonia (4-1) para superar con inmensa autoridad la fase de grupos. Otro 5-0 (ahora a Argelia) para sellar el pasaporte a las semifinales, todo enmarcado en el relato de Juan Carlos Morales, que se iba amplificando: "A medida que el equipo seguía adelante fuimos tomando conciencia de la repercusión de nuestro trabajo. Fui con la idea de cubrir un campeonato más y de a poco descubrimos la potencia que tenía ese mundial, que lamentablemente, también fue usado políticamente, cuando el Gobierno detectó que el fútbol le estaba dando una mano bárbara y los chicos, que solo fueron a jugar al fútbol, se encontraron que estaban siendo utilizados para darle a la gente una alegría que no tenía. Así como el Mundial '78 había sido un pasaporte de gloria para un momento de dolor, el del '79 fue una continuidad".