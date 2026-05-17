Deportes

Avanzan las obras del Alfonso Galvis de cara al Panamericano de Atletismo: así fue la llegada del tapete para el estadio

El nuevo tapete del Estadio Alfonso Galvis de Medellín tiene 400 metros lineales, tecnología hexagonal de amortiguación y cumplirá estándares de la World Athletics

Guardar
Google icon
El Campeonato Panamericano de Atletismo Mayores 2026 se realizará del 26 al 28 de junio - crédito Ministerio del Deporte
El Campeonato Panamericano de Atletismo Mayores 2026 se realizará del 26 al 28 de junio - crédito Ministerio del Deporte

Medellín continúa acelerando el paso para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del continente. Las obras de remodelación del Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque avanzan a toda marcha de cara al Campeonato Panamericano de Atletismo de Mayores, certamen que se disputará entre el 26 y el 28 de junio y que reunirá a varios de los mejores atletas de América.

Uno de los avances más importantes en las últimas horas fue la llegada del nuevo tapete sintético para la pista atlética, un elemento clave para garantizar que el escenario cumpla con todos los estándares internacionales exigidos por la World Athletics.

PUBLICIDAD

La nueva superficie cuenta con 400 metros lineales y fue diseñada especialmente para competencias de alto rendimiento. El material es antideslizante tipo pista, lo que permitirá desarrollar las pruebas tanto en superficies secas como húmedas, una condición fundamental para garantizar seguridad y estabilidad a los atletas durante las jornadas de competencia.

El estadio Alfonso Galvis será epicentro de los juegos Panamericanos de Atletismo 2026 - crédito Alcaldía de Medellín
El estadio Alfonso Galvis será epicentro de los juegos Panamericanos de Atletismo 2026 - crédito Alcaldía de Medellín

Además, la tecnología del nuevo tapete incorpora una estructura hexagonal que mejora la amortiguación, reduce el impacto físico en las articulaciones y favorece un mejor desempeño deportivo. En otras palabras, Medellín no solo busca cumplir con las exigencias técnicas internacionales, sino también ofrecer condiciones óptimas para que puedan registrarse grandes marcas continentales.

PUBLICIDAD

La llegada del sintético representa uno de los momentos más simbólicos de la transformación del Alfonso Galvis, escenario histórico del atletismo colombiano y que ahora será la sede de una competencia que entregará puntos valiosos para el ranking mundial.

Un Panamericano que entregará puntos clave para el ranking mundial

El Campeonato Panamericano de Atletismo de Medellín tendrá una relevancia especial dentro del calendario internacional porque contará con categoría “A” avalada por la World Athletics. Esto significa que las pruebas otorgarán puntos importantes para el ranking mundial y para los procesos de clasificación al Campeonato Mundial de Atletismo de Pekín 2027.

Precisamente por eso, se espera la presencia de varias figuras del continente, especialmente delegaciones potencia como Estados Unidos, Jamaica, Canadá, Cuba y Brasil, países que tradicionalmente dominan buena parte de las pruebas de velocidad, fondo y campo.

La inversión del Distrito a este escenario deportivo será superior a los $21.000 millones - Alcaldía de Medellín
La inversión del Distrito a este escenario deportivo será superior a los $21.000 millones - Alcaldía de Medellín

Para Colombia, el torneo también será una oportunidad estratégica pensando en el posicionamiento de sus atletas en el escalafón internacional. Muchos deportistas nacionales buscarán aprovechar la localía para sumar puntos y acercarse a eventos de talla mundial en el nuevo ciclo olímpico.

El hecho de que el Panamericano se dispute apenas semanas antes de otras competencias internacionales importantes convierte a Medellín en una parada obligatoria para varios atletas élite del continente.

Además, el campeonato tendrá un impacto importante en la imagen deportiva de la ciudad. Medellín viene consolidándose como una sede internacional para grandes eventos y este torneo ratifica esa apuesta institucional por el deporte de alto rendimiento.

La renovación del Alfonso Galvis también deja un legado más allá del campeonato. Según se conoció, un total de 55 toneladas del material anterior de la pista serán reutilizadas para adecuar otros escenarios deportivos de la ciudad, impulsando así la práctica del atletismo y otras disciplinas en distintos sectores de Medellín.

Ese componente ambiental y social ha sido uno de los puntos más destacados del proyecto, ya que permite aprovechar materiales que todavía tienen utilidad y extender los beneficios de la inversión a más espacios deportivos de la capital antioqueña.

Fotografía del dominicano Félix Sánchez en una rueda de prensa durante los Juegos Panamericanos en Santiago (Chile) - crédito Carlos Durán Araújo/EFE
Fotografía del dominicano Félix Sánchez en una rueda de prensa durante los Juegos Panamericanos en Santiago (Chile) - crédito Carlos Durán Araújo/EFE

Colombia quiere aprovechar la localía

La expectativa alrededor de la participación colombiana también comienza a crecer. El país llegará al Panamericano con varios atletas que vienen destacándose en pruebas de velocidad, salto y semifondo, disciplinas en las que Colombia ha mostrado una evolución importante en los últimos años.

Uno de los grandes objetivos será mejorar posiciones en el ranking continental y mundial, especialmente pensando en los próximos eventos del ciclo olímpico. La ventaja de competir en casa podría convertirse en un factor determinante para que varios deportistas logren marcas personales o clasificaciones internacionales.

Temas Relacionados

PanamericanoAtletismoEstadioAlfonso GavlisColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Richard Ríos podría ir al Real Madrid: los jugadores de la selección Colombia que cambiarían de club tras el Mundial 2026

James Rodríguez encabeza la lista de diez jugadores, dentro de los convocados a la prelista para la próxima Copa del Mundo, que no seguirán en su equipo actual

Richard Ríos podría ir al Real Madrid: los jugadores de la selección Colombia que cambiarían de club tras el Mundial 2026

Mundial 2026: La mejor participación en la historia de Colombia y el ambiente de la hinchada colombiana, las expectativas de Sports Illustrated

La Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 llegó hasta los cuartos de final, siendo la mejor presentación en la historia de los mundiales

Mundial 2026: La mejor participación en la historia de Colombia y el ambiente de la hinchada colombiana, las expectativas de Sports Illustrated

La FIFA celebró el cumpleaños de Teófilo Gutiérrez recordando su gol con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2014

El delantero que celebra su cumpleaños #41 disputó 58 partidos y marcó 19 goles con la camiseta Tricolor. Además marcó cuatro goles en los Juegos Olímpicos de Río 2016

La FIFA celebró el cumpleaños de Teófilo Gutiérrez recordando su gol con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2014

Selección Colombia: Estos serían los primeros jugadores en unirse a la concentración en Medellín previo al Mundial 2026

La Tricolor estará en la capital antioqueña hasta días antes del partido del 1 de junio contra Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Selección Colombia: Estos serían los primeros jugadores en unirse a la concentración en Medellín previo al Mundial 2026

Etapa 9 del Giro de Italia: Victoria para Jonas Vingegaard, que se acerca al liderato; Egan Bernal perdió tiempo en la clasificación general

El Corno alle Scale reta a los ciclistas con 10 kilómetros de ascenso y rampas que llegan hasta el 12% de inclinación para cerrar la segunda semana de competencias

Etapa 9 del Giro de Italia: Victoria para Jonas Vingegaard, que se acerca al liderato; Egan Bernal perdió tiempo en la clasificación general
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

Un sargento y un soldado fueron asesinados durante un combate con el Clan del Golfo en Chocó

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

ENTRETENIMIENTO

Shakira anunció el video oficial de ‘Dai Dai’ con la aparición especial de Messi, el Pibe Valderrama y otras figuras

Shakira anunció el video oficial de ‘Dai Dai’ con la aparición especial de Messi, el Pibe Valderrama y otras figuras

El Haragán y Compañía pone la mira en Colombia como su nueva casa musical: “Les vamos a dar mucha lata”

Mariana Zapata y Beba se cantaron la tabla en ‘La casa de los famosos Colombia’ por un celular

Maluma reveló cuál será la nacionalidad de su segundo hijo: dejó a más de uno con la boca abierta

Cony Camelo reveló lo que piensa de que los influenciadores que regalan cirugías plásticas: “Es simplemente aberrante”

Deportes

Richard Ríos podría ir al Real Madrid: los jugadores de la selección Colombia que cambiarían de club tras el Mundial 2026

Richard Ríos podría ir al Real Madrid: los jugadores de la selección Colombia que cambiarían de club tras el Mundial 2026

Mundial 2026: Luis Díaz y Yaser Asprilla, los dos jugadores de la selección Colombia sobre los que posan los ojos en importante revista internacional

La FIFA celebró el cumpleaños de Teófilo Gutiérrez recordando su gol con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2014

Selección Colombia: Estos serían los primeros jugadores en unirse a la concentración en Medellín previo al Mundial 2026

Etapa 9 del Giro de Italia: Victoria para Jonas Vingegaard, que se acerca al liderato; Egan Bernal perdió tiempo en la clasificación general