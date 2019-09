Del otro lado no se quedaron quietos. Y quienes dominaron la barra en los 90 fueron armando a sus sucesores. La Negra Ana se dejó ver en un evento con Luis Barrionuevo, como para mostrar apoyo político que no está demasiado claro. Y a las nuevas generaciones de José León Suárez y Billinghurst, se sumó un grupo de narcos provenientes de la Villa Hidalgo. Sí Angélica había reclutado colombianos, el grupo de La Legendaria Banda o Somos Familia, como se denominan, decidió jugar con peruanos prometiéndoles el manejo de la zona para sus actividades ilegales si ellos ganaban la popular. Pero ante la imposibilidad de agarrarse en el estadio, por los megaoperativos que montaba la Aprevide, todo derivó en una guerra de guerrillas: hubo no menos de seis tiroteos en los últimos 40 días que dejaron tres heridos de bala. Y la destrucción total de una parrilla, la de Tito, donde se reunía la facción disidente. Los últimos diez días la situación se tornó insostenible: hubo cuatro detenidos de la facción disidente cuando merodeaban el bar el Club, y estaba armados. Al día siguiente, por una denuncia del Gobierno Nacional que tomó nota de la situación explosiva, se produjo un mega allanamiento en el conventillo de Villa Maipú buscando armas largas, de guerra, cocaína, paco y marihuana. Ambas facciones decían haber sido vendida por la otra y en medio de eso, Chaca jugaba de local contra San Martín de Tucumán. Fue ahí cuando Somos Familia decidió emboscar a la facción oficial. Un llamado de un vecino y el trabajo del Aprevide logró desbaratar lo que podría haber sido una masacre. Pero el olor a pólvora sigue estando en el aire. Y nadie sabe cuándo volverá a explotar.