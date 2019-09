— También resignaste la parte económica del fútbol…

— Sí, es que la viví esa vida, y me parecía que me alejaba de mi gente.

Porque mi vieja no vive así. Mi mejor amigo no vive así. Mi hermano no vive así. Viví en una nube de pedos durante 12 años donde viajaba en avión privado, me iba de vacaciones en un yate de 40 metros. Estuvo buenísimo y no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer mil veces. Pero era también como que nada… Llega un momento en el que tenés todo y no valoras nada tampoco, es como que todo te parece normal. Ahora me pongo contento de ver esas fotos con mis amigos disfrutando en un lugar paradisíaco y llevar a todos mis amigos del barrio a conocer esos lugares. Pero me lleno con eso, ya está, ya lo hice. No quiero vivir así toda la vida, no es real, la gente no vive así. Sí, pero una vez que ya lo hiciste ya está. Yo soy de Lanús, de Monte Chingolo, yo no vivo así, a mí me gusta comer asado con mis amigos del barrio.