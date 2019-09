Ginóbili acotó: "Juegan bien, con una unión y coraje que contagia, inspira. Es muy lindod verlos. No tuve la posibilidad de ver todos los partidos, me perdí dos ahí en el medio pero contra Serbia obviamente sí y estaba emocionado los últimoss dos minutos mirando el partido. No me lo podía perder. Por ahora están jugando excelente, ganando por 7, a Francia le cuesta muchísimo anotar así que están haciendo un gran partido. Defienden durísimo, muy físico. Están tremendos y la diferencia de talla no se nota". En tanto, remarcó la tarea ofensiva de Luifa Scola y Facu (Campazzo): "Están dominando, es un placer verlos. Así que entusiasmados".