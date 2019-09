"Trabajábamos mucho. Pero mucho eh. Un día lo veo todo transpirado. Y le digo 'qué humedad acá, ¿no?' Se ríe y me dice. '¿Me cargás, no? Hace tres horas que no paramos de meter ejercicios'. Yo no me había dado cuenta, te acostumbrás a que no para y siempre pide más", rememora Sánchez. No todo fue fácil en un comienzo. "Me resultó motivante y duro a la vez. Porque, al principio, debía desafiarlo mediante ejercicios y, a la vez, convencer de posturas y técnicas a alguien con 20 años en el máximo nivel. 'Ponete más bajo acá, levantá el codo ahora' le decía, todo con argumentos. Pero bueno, a veces, de arranque, uno está fastidioso por lo nuevo, o porque no sale. Fue un desafío para los dos. Con el correr de los días Luis se fue viendo distinto, notando progresos y todo se hizo más sencillo", agrega.