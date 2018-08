• "Cuando viajé a Neuquén realmente no sabía con lo que me iba a encontrar. Cuando llegué y me describieron la situación Ailén afrontaba 72 horas críticas, tenía que resolver en ese tiempo su edema cerebral y después venía todo lo otro, las fracturas y demás para poder estabilizarla y entrarla a un quirófano, pero al pasar esas 72 horas Ailén no había mejorado sino que había empeorado… Ese fue el momento en que sentí que a la muerte la tenía cerca pero nunca me hice a la idea de pensar que eso podía suceder. Cuando me llamaban para darme información los partes eran terribles pero no entraba en mi cabeza que me iba a volver sola aunque soy consciente de que después de esas 72 horas su situación fue realmente crítica…".