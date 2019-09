El periodista marcó otra diferencia sustancial entre los dos seleccionados, según su óptica, en la relación con el público. "Hace poco tuve un ida y vuelta con una persona, me podrán torturar, pero no lo voy a contar al aire. Le dije a una persona ligada a la generación enchapada en oro: 'Yo los vi a ustedes ir a Córdoba y hospedarse en un hotel a 50 kilómetros, casi en la casa de Nalbandian en Unquillo. Se fueron a la loma del culo para que no se les acercara un padre para pedirles una foto. Y de paso cruzaron dos micros en la puerta. Yo los vi salir por pista después de cada fracaso. Nos vacunaron Juanchi Pizzi y Chile en 2016, con Arturo Vidal con el culito parado. Es un capítulo de Homero Simpson lo del Enano Messi. Somos perdedores. Lo llevaron a Biglia porque era amiguito de ellos. Tenía la velocidad de la tortuga que le corrió la carrera a la liebre del cuento. Biglia, el monaguillo, que tenía cara de buen pibe. En 2016 les cambiaron un vuelo y empezaron a tirar bomba, 'que no vengo más a la Selección, hay que ver si el nene quiere seguir jugando'. La Generación Dorada fue a dedo a China y está entre los mejores cuatro del mundo. Me da orgullo esta gente. Esta Generación Dorada da para que los que no sabemos de básquet hablemos de básquet, dan ganas de comentarlo. Los nombrás porque te dan orgullo".