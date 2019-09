La frase también se dio cuando Maradona y Bilardo, técnico y capitán de la Selección campeona en el Mundial 86, se encuentran distanciados. Diego lo respaldó durante su trance de salud, incluso le dedicó un emotivo saludo para su cumpleaños. "Hoy quiero saludar a un tipo con el que trabajé muchos años, con el que me peleé mil veces, un técnico con el que llegué a dos finales del mundo. Cuando perdimos la final en Italia 90, él se ponía delante de mí para que las cámaras no me enfocaran llorando. Siempre, en las buenas y en las malas. Gracias Carlos, feliz cumpleaños!!!", escribió.