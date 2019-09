-Bastante. Estoy pendiente de los resultados y las estadísticas, aunque por la diferencia horaria no pueda mirar todos los partidos. Cada tanto nos mandamos mensajes con Maxi Rodríguez, que es mi ídolo. Otros a los que admiré son el Gato Formica, Fernando Belluschi, Lucas Bernardi, Gabriel Heinze y el Tata Martino. En 2017 me hicieron un reconocimiento y me regalaron un par de camisetas, una con el número 9 y mi apellido en la espalda y la otra con las firmas de los futbolistas, que la tengo colgada en mi casa.