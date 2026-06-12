Partidos del Mundial 2026, hoy 12 de junio: fixture, horarios, estadios y cómo ver en vivo todos los encuentros de la fecha 2

El balón oficial del Mundial 2026 reposa en el césped, flanqueado por banderas de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos vs. Paraguay, ante estadios iluminados con fuegos artificiales en una noche inaugural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de 2026 vivirá este viernes 12 de junio una jornada marcada por el inicio de la participación de las selecciones de los otros dos países anfitriones, Canadá y Estados Unidos, que debutarán ante Bosnia y Herzegovina y Paraguay, respectivamente.

Además, el día tendrá un componente especial con la ceremonia de apertura en Toronto, que servirá para presentar oficialmente a Canadá como sede del torneo.

PUBLICIDAD

El acto inaugural se realizará en el BMO Field de Toronto antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que la ceremonia buscará reflejar la identidad canadiense a través de la música y la cultura, con la participación de artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé, Jessie Reyez y William Prince, entre otros.

PUBLICIDAD

Canadá busca aprovechar la localía

En el plano deportivo, Canadá abre el Grupo B frente a Bosnia y Herzegovina con la presión de jugar en casa y responder a las expectativas de su afición.

El conjunto canadiense llega tras una victoria sobre Uzbekistán y un empate frente a Irlanda en sus amistosos de preparación. Bosnia, por su parte, clasificó al Mundial mediante el repechaje europeo y afronta el torneo con el objetivo de alcanzar por primera vez una fase eliminatoria.

PUBLICIDAD

El encuentro representa una oportunidad clave para ambos equipos en un grupo donde cada punto puede ser determinante.

Estados Unidos enfrenta el desafío paraguayo

La otra gran atención del día está en Los Ángeles, donde Estados Unidos debuta ante Paraguay por el Grupo D.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino comienza su participación con la responsabilidad de ser uno de los organizadores del certamen. Como parte de su preparación los norteamericanos derrotaron a Senegal y cayeron ante Alemania, resultados que dejaron sensaciones mixtas antes del inicio de la competencia.

PUBLICIDAD

Paraguay llega impulsado por un excelente cierre de las eliminatorias sudamericanas, en las que acumuló nueve partidos consecutivos sin perder con lo cual aseguró su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, también goleó a Nicaragua en su último amistoso y afronta el desafío con confianza, aunque existe incertidumbre por la posible ausencia de Julio Enciso.

Los antecedentes recientes favorecen a Estados Unidos, que venció a Paraguay en un amistoso disputado en noviembre de 2025.

Todos los partidos del Mundial 2026 viernes 12 de junio

Grupo B

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Hora: 21:00 (España) / 16:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 15:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 14:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 13:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

PUBLICIDAD

Estadio: Estadio de Toronto (BMO Field)

Grupo D

Estados Unidos vs. Paraguay

Hora: 03:00 del sábado 13 (España) / 22:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 21:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 20:00 (Ecuador, Colombia, Perú y Panamá) / 19:00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras

PUBLICIDAD

Estadio: Estadio de Los Ángeles (SoFI Stadium)

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

México vs. Sudáfrica

Televisación: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Caracol, Win Sports y RCN Television (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), TUDN, VIX, Canal 9, Las Estrellas y Canal 5 (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras)

PUBLICIDAD

Corea del Sur vs. República Checa

Televisación: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Tigo Sports (Panamá y El Salvador), VIX (México), Fox+ (Costa Rica) y Tigo Sports (Honduras).

Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

Grupo A

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 2- 1 República Checa