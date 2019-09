De todos modos, el cordobés reconoció que sería una desinteligencia desviar el foco. "No queremos perder el rumbo, porque mañana tenemos un partido muy duro con Serbia. No nos va a cambiar en nada la forma de jugar, advirtió la figura del Real Madrid, y argumentó: "Esperemos que este equipo no encuentre su techo. Estamos todos siguiendo a la figura de Luis Scola, jugando un muy buen básquet. Esperemos poder repetirlo contra Serbia, que será un rival que nos demandará lo máximo desde el punto de vista físico y psicológico".