Al no haber formado nunca parte de este ciclo, en el que se viene trabajando hace tiempo y se disputaron el Sudamericano y Mundial Sub 20 y el Panamericano Sub 23, el Perrito se debió sumar a un grupo ya conformado. Sin embargo, eso no fue un problema ya que fue recibido de la mejor manera. "Me encontré con un grupo muy bueno, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Me hicieron entrar en confianza rápido y me sirvió para sentirme cómodo. Tengo que aportar mi granito de arena", destacó.