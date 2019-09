Punzante, sin casete y con su fanatismo ciego por el Xeneize, el ex volante central apuntó contra Marcelo Gallardo por "su postura arrogante". "No me gusta cuando toma cafecito en el medio del partido. Nunca lo vi. Yo no lo haría", aseguró por lo sucedido en Avellaneda la noche en que River humilló a Racing con un 6-1 histórico. "Si yo lo veo al Chacho Coudet, que es amigo, y le estamos metiendo seis goles, le digo a mis jugadores que tengan la pelota, que la circulen", agregó.