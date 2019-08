Pero no todo es color de rosa en Arroyito, ya que el equipo conducido por Diego Cocca se mantiene en zona de descenso con idéntico puntaje y promedio que su rival de turno. El entrenador auriazul repetiría la formación inicial que empleó en los tres compromisos anteriores y vale destacar que el plantel decidió no concentrarse por falta de pago: la dirigencia iba a ponerse al día ayer pero finalmente algunos jugadores no cobraron y llevaron adelante una medida justa que no crea el mejor ambiente en el club.