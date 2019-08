Por falta de pago, los jugadores podrían no concentrarse de cara al próximo encuentro. "Hablamos con el plantel y con los dirigentes, mañana es el día en que tienen que depositar. Dijeron que sí, que va a hacerse el depósito con los pagos. Si no se hace, se verá de no concentrar", admitió el entrenador en conferencia de prensa. Y fue optimista: "Creemos y pensamos que se solucionará porque es lo mejor para todos".