Saviola se tomó un momento para remarcar que lo que más lamentó de su carrera fue como se dio su último paso por River. "Antes creía que no era el momento para volver porque tenía contratos y otras cosas. Fue muy lindo después volver pero me hubiera gustado tener otro tipo de despedida. Después del Mundial de Clubes me reuní con Gallardo y le dije que ya no me sentía útil dentro del equipo y tomé la decisión de retirarme. No iba a estar en un lugar donde no iba a estar bien ni feliz. Me arrepiento de no haber podido retirarme haciendo un gol con la camiseta de River. Quiero agradecerle a la gente por el cariño y el aprecio. No fue el final que uno hubiera querido pero si que fue el club que me marcó para toda la vida", concluyó.