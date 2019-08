· Las posibles ventas y la realidad del país: "No estoy intranquilo porque se pueda ir algún jugador. Ninguno me habló de esa chance. Pero hasta que no se cierre el mercado en Europa (el 30 de agosto) tenemos que estar alertas. Nos genera un vínculo fuerte (que los jugadores quieran quedarse en el club) sin obviar la realidad del país. Las cosas están difíciles y van a ser difíciles por lo que uno interpreta. Como ciudadano me preocupa todo lo que estamos viviendo y lo que se está por atravesar en este tiempo, no quiero obviar esa opinión".