"Él nunca dejó de interesarse por las cuestiones futbolísticas. Lo que sucedió es que con el tiempo hubo temas que fueron más interesantes que otros y el fútbol no era una preocupación central. Además, no son los mismos intereses que uno tiene a los 20 años que los que tiene a los 40 ó 50", le dijo a la revista "Un Caño" José Giménez Rébora, casado con una sobrina del ex presidente. "Además, estableció un límite entre su ámbito político y su vida privada, por lo que los aspectos como su cariño por Almagro, o su pasado como futbolista, quedaban escondidos".