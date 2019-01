"Sin José Luis Brown, no hubiésemos ganado nunca la Copa del Mundo en 1986. Vos nunca te quejabas de nada, Tata. Estabas siempre con buena onda. Aunque sabías que no ibas a ser titular en México, te entrenabas durante los viajes, en los pasillos de los aviones, para recuperar tu rodilla. Incluso no tenías equipo en aquel momento, ¿te acordás? Pero eras vos el que nos dabas fuerzas a todos nosotros y no al revés. Terminaste teniendo uno de los mejores promedios del equipo durante el mundial. Incluso la lesión en el hombro, en la final con Alemania, te quedó para toda la vida. Tu hombro nunca volvió a ser el mismo, porque vos no quisiste salir", expresó en su cuenta oficial de Instagram el Diez.