Gustavo Petro habló de la movilización en Medellín en apoyo a Iván Cepeda que dejó un menor herido: “Eliminar el discurso del odio”

El activista Stiven Pérez Hernández compartió la denuncia en redes sociales junto al representante a la Cámara electo por Antioquia, Hernán Muriel - crédito @StivenPereZz/X

Una denuncia pública que el activista Hernán Muriel, congresista electo por el Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Antioquia, compartió en redes sociales la noche del miércoles 3 de junio de 2026 motivó la intervención del presidente Gustavo Petro.

En el video que Muriel compartió en su cuenta de Instagram Cofradía para el cambio (@cofradiacambio), criticó la reacción de dos residentes de un edificio ubicado junto a un punto del sector Ciudad del Río, en Medellín, donde se reunieron simpatizantes del candidato presidencial Iván Cepeda. Según la denuncia, ambos lesionaron a un menor de edad al lanzarle un objeto contundente.

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Tras lo ocurrido, el jefe de Estado cuestionó el hecho y pidió intervenir a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, en un mensaje publicado la mañana del miércoles 4 de junio en su cuenta de X. En ese pronunciamiento, recordó la época de La Violencia, periodo de la historia de Colombia entre 1946 y 1958, marcado por disputas entre liberales y conservadores, que habría dejado más de 190.000 muertos.

Lo anterior fue a raíz de la polarización política que vive el país a solo 17 días para el desarrollo de la segunda vuelta electoral, pactado para el domingo 21 de junio, en la que también participa Abelardo de la Espriella.

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“Señora fiscal general. En los años cincuenta dijeron que iban a acabar a sangre y fuego con los liberales, eso llevó a una violencia de 300.000 muertos. Invito a eliminar el discurso del odio. Aquí a un niño de 8 años ya fue herido por el odio”, señaló el mandatario en su publicación.

Petro se refirió a lo ocurrido en Medellín y le hizo una solicitud a la fiscal Luz Adriana Camargo - crédito @petrogustavo/X

Adicional a las palabras, Petro compartió el video del activista Stiven Pérez Hernández, en el que se acusa al “Tigre” de estar detrás de estos ataques.

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“Este fue el objeto que lanzaron desde este edificio acá, esta movilización que estábamos haciendo pacífica para apoyar a Iván Cepeda, y con él hirieron a un niño de ocho años, un menor de edad. Esto es aberrante, esto es inaceptable. Abelardo de la Espriella, señor, usted es responsable de esto, porque usted ha promovido un discurso de odio y vea hasta dónde ha llegado”, aseveró Pérez.

El creador de contenido siguió con su arremetida en contra del abogado cordobés y expresó: “Esto solamente son los frutos del discurso de odio que usted se ha encargado de cosechar durante estos últimos meses. Acá estamos cosechando los frutos. Están agrediendo a niños menores de edad. Son unos cobardes”.

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Por todo lo anterior, el activista exigió “las autoridades las cámaras de seguridad para dar con el paradero del responsable de este acto tan atroz y tan aberrante”.

Un acto de intolerancia empaña una concentración pacífica en Ciudad del Río, Medellín. Desde un edificio residencial, personas arrojaron objetos peligrosos a la multitud, hiriendo a un menor de edad. Este video denuncia el cobarde ataque y exige que las autoridades encuentren a los responsables. - crédito @Hernan_MurielP/X

El video del menor de edad herido que compartió el congresista electo, Hernán Muriel

Mientras que en el video que compartió Muriel, él relató de esta forma lo que sucedió: “Las personas se convocan, se reúnen en apoyo a Iván Cepeda y desde los edificios que hay al lado están arrojando cosas. Acaban de darle a un niño. Gracias a Dios le cayó en un pie. Donde esto le caiga al niño en la cara o en la cabeza, no sabemos qué pueda pasar. Si le cae en un ojo”.

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Más adelante, el congresista electo mostró los elementos contundentes que habrían arrojado desde el inmueble contiguo, además de registrar el impacto de varios huevos en el asfalto.

“Vea lo que están arrojando a las personas que están acá reunidas pacíficamente, simplemente expresando apoyo a Iván Cepeda. Mira lo que arrojan. Ya le han pegado a otras personas. Esto no puede seguirse admitiendo y no puede aceptarse, parce. Increíble. Esa es la campaña de Abelardo de la Espriella”, añadió Muriel.

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El activista en redes sociales aprovechó la ocasión y recogió algunos testimonios sobre lo ocurrido en la capital de Antioquia por parte de los presentes, que criticaron la forma de actuar de quienes piensan diferente a ellos.

El menor fue trasladado para valoración médica tras resultar lesionado durante la concentración. - crédito captura de video

“Son unos asesinos. O sea, vinimos acá pacíficamente. Vengo yo con mi hijo porque pienso que uno debe expresarse. Y el asesino que tiró esto desde el balcón de este edificio que se llama Distrito Vera, él sabe que si esto le cae a una persona en la cabeza, lo mata. Quiere decir que esa persona es un asesino o son unos asesinos, porque esto no hace cosquillitas. ¿Qué derecho tengo yo?" señaló el padre del menor herido en medio de la indignación.

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“Yo necesito cámaras para poder ver lo que está pasando, para poder que la persona que tiró esto tenga consecuencias, porque ahí mismo se ve que es un perjuicio para la sociedad”, precisó el progenitor, que confirmó que su hijo fue trasladado en una ambulancia después de ser lastimado.

Al final, Muriel dijo que lo que pasó “no es ejercicio político, eso es odio”, y le pidió a la administración del conjunto residencia que “ubique quién fue la persona que realizó ese atentado en contra de un niño”.

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