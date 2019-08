Mientras continúa mejorando, recibe a amigos y conocidos. A punto tal que brindó una mini entrevista desde la sala del hospital en la que habló sobre la actitud de Lionel Messi en la Copa América: "Me pareció un 'Messi Maradona, rebelde, diciendo lo que siente. Me gusta más este Messi que está con toda su familia, jugando con su perro o tomándose una cerveza que el Messi que decían que no cantan el himno. ¿Y qué? ¿Por eso no juega?".