"Yo luché 25 años contra (Joseph) Blatter y (Julio) Grondona porque defendí la pelota. A mí no me pagaban por hablar, a mí no me venían y me decían 'hablá mal de este'. Yo defendía a los jugadores, a la pelota y al fútbol. Entonces, hoy tengo el reconocimiento de los monstruos", recalcó.