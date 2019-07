"De chiquito me gustaban las carreras y empecé a correr en karting a los nueve años. En 2017 corrí el Mundial de Karting Rotax en Portugal donde fui cuarto entre 78 pilotos. En 2018 salté a la Fórmula Metropolitana y también debuté en la Fórmula Renault 2.0. Me gustaría poder volver a competir en Europa, pero no puedo por falta de dinero. Lo que pasa es que los tiempos cambiaron y el país está muy complicado en lo económico desde hace años. Los chicos de mi edad ya sabemos que es casi imposible que podamos correr en el exterior. Por ejemplo, este año estuvo la chance de correr en la Fórmula Renault Francesa, pero no conseguí el presupuesto. Y mis patrocinantes me dijeron que podían apoyarme a nivel nacional. También estuvo la posibilidad de correr en la Clase 2 del TN, pero no llegué con el dinero. Entonces con mi familia decidimos hacer el camino para poder llegar a correr en el TC, que es mi gran sueño. Me metí de lleno en el TCPM donde más allá de mis buenos resultados también está muy difícil seguir por lo económico", relata sobre su carrera.