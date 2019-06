El FW07 C lo vende la empresa Cars International que no informó la base de su precio. Aunque ese monoposto le produjo sensaciones encontradas a Lole. Con aquél chasis número 17, el santafesino corrió las últimas carreras de la recordada temporada '81. En Holanda abandonó por un toque con el francés Jacques Laffite (Ligier). En Monza fue su mejor resultando siendo tercero. En Canadá fue décimo en una carrera donde largó segundo, pero antes del inicio se largó a llover. Y en la última fecha, en Las Vegas (USA), no pudo ser competitivo por fallas en la caja de cambios: resultó octavo, no pudo sumar puntos y el quinto puesto final del brasileño Nelson Piquet (Brabham) le alcanzó para lograr el primero de sus tres títulos.