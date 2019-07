– Olvidate, olvidate. Hay cosas que no vas a juzgar si estás lo suficientemente preparado o no. Te dan una posibilidad y la agarrás, ¿cómo no vas a agarrar? Hay pocas cosas con las que hay poco poder de análisis, sobre todo cuando no tenés mucho recorrido. Te doy varios ejemplos: (Clarence) Seedorf o (Filippo) Inzaghi cuando agarraron el Milan, (Santiago) Solari cuando agarró el Real Madrid. Ahora cuando vos tenés un recorrido como (Mauricio) Pochettino o (Diego) Simeone no es lo mismo, porque ellos hicieron un montón de cosas. Necesitan que le den garantías para que lo que le propongan supere el lugar donde ya están. El tema es que a ellos le juegan con la pasión por la Selección pero para nosotros es una profesión. Es un orgullo estar en la Selección, es lo mejor que te puede pasar sentimentalmente pero para nosotros también es nuestro trabajo. Así que no tienen que jugar con el sentimiento porque lo que ofrecen es trabajo. No lo van a juzgar por el amor que le tengan a la camiseta, sino por los resultados y si no se dan lo echan. Por eso es depende de a quién vayan a buscar. Hoy yo diría que si porque es un tren divino, pero de acá a diez años capaz que no. Después una vez que pase te pondrás a pensar si estabas preparado o no, pero el que pasó por la Selección sabe que es algo que sentimientalmente te mueve y no te importa nada. Siempre se jugó mucho con la Selección de que 'tienen que venir por amor a la patria', que sí es verdad pero tampoco tan así. No es justo. La Selección es divina pero viene con responsabilidades y obligaciones por las que te van a juzgar y no tiene nada que ver con el sentimiento.