"Es muy difícil después de perder una final querer volver a intentarlo. Lo más fácil es borrarse. La gente de Boca no es boluda, los periodistas no son boludos. ¿Cuántos técnicos fue a buscar el presidente? ¿cuatro o cinco? Cuatro o cinco le dijeron que no. Estamos buscando jugadores. Antes nos moríamos por jugar en Boca. Antes era "por favor que me llamen de Boca". Hoy no, hoy no quieren venir, hoy se escapan de jugar en Boca. A mí no, a mí damela", analizó el futbolista en una nota radial con el programa partidario El Show de Boca.