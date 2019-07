9. ¿Con qué sensaciones entran a las audiencias Boca y River?

Rodolfo D'Onofrio se disculpó ante este medio porque no quiere hacer declaraciones públicas hasta el final de las audiencias. Los dardos dialécticos fueron quedando a un lado y se someten a estas reuniones con mucho respeto y algo de escepticismo. Es curioso, pero según comentan desde el lado de Boca, la expectativa no es del todo positiva. Ante la consulta a un referente del derecho deportivo con varias presencias en litigios frente al TAS, la primera impresión es que el fallo deportivo no se revertirá por el efecto negativo que produciría que a River le saquen la Copa que ganó en la cancha.