A pesar de la emotiva tarde que se vivió en el Sanatorio Güemes, Gabriela no puede olvidar la noche del terror que le provocó la llamada de la Comisaría Presidente Perón. "Me contactaron por messenger, porque no tenían mi celular. Al principio no creía lo que me decían, porque con todo esto que está pasando estaba muy desconfiada", relató la tía de Enzo.