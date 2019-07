Stephie también explicó qué es lo que lo mantiene enamorada del tenista: "Es muy compañero. Es atento, cariñoso; lo que más me gusta es que me apoya, me aconseja, está presente, porque en general los deportistas están enfocados en ellos mismos y él no", reveló la ex pareja de Juan Martín del Potro y Rodrigo Mora. Y los celos, según apuntó Pella, no son un obstáculo para el amor: "Confío en ella a full. Si pasa algo malo, pasará y se replantearán cosas, nunca fui muy invasivo porque en el pasado me hizo mal".