-Te aman los hinchas, ¿siempre fue así?

-Siempre. Mirá, un día voy a comprar una heladera en una casa de electrodomésticos del Once. Un edificio gigante, varios pisos. Entonces baja el dueño y me dice: "Mario, vos no sabés lo importante que sos en mi vida. Vení, seguime", y me invita a subir. Abre la puerta y me encuentro con una gigantografía de un gol mío. Yo estaba todo embarrado y me abrazaba Walter Perazzo y el Perro Torres. "Ese día nos salvamos del descenso, Mario", me dice. "Y fue el instante más feliz de mi vida. ¿Sabés por qué? Mi viejo, que era un gallego durísimo, se paró y me dio el único abrazo de toda su vida. Nunca más me abrazó. El no me podía manifestar su cariño, pero ese gol significó tanto que se quebró". ¿Entendés lo que te digo…?