—¿No te creían, alguna vez les llegaste a preguntar por qué se alejaron?

—Yo me cerré, no quise hablar con nadie, solamente tenía relación con mi familia, pero en mi mente todos los días me acordaba de ellos y vivía enojado y amargado. No les hablé más, pero llegó un momento en que me di cuenta de que era algo que lo tenía que asumir, que tenía que valorar a la gente que estaba conmigo, tenía que aprender de todo lo malo que me había pasado. Tuve que aprender a reconocer mis propios errores, porque me di cuenta de que cuando a uno le pasa algo malo lo primero que hace es buscar un culpable. Es más fácil echarle la culpa a otro que hacerte cargo de tus equivocaciones. Y llegó un momento que tuve que asumirlos y tratar de sacar todo eso de mi mente, de mi corazón, porque era algo que me hacía mal, me lastimaba por dentro. Hoy sé que estar enojado y guardar rencor no es sano, a mí me estaba haciendo muy mal. Y gracias a Dios tuve fuerzas. Siempre agradezco a Dios porque yo en ese lugar me sentí solo, más allá de que mi familia o mi mujer me dicen: "Pero vos no tenés que decir que estuviste solo…".