-Hoy hay muchas generaciones que te conocen más por ser una de las voces del FIFA, el juego. ¿Qué te genera?

-Nunca se me cruzó por la cabeza ser uno de los protagonistas de ese juego que es tan especial. Decir diferentes frases con las que después el chico y el mayor se pueden entretener. Es como relatar un partido sin ver el partido. A veces te insultan porque decís que es un burro en el comentario, pero no es personal. Hay muchos chicos por ejemplo, que no me han visto jugar, no me conocen personalmente, pero cuando vamos a Centroamérica, me escuchan hablar, me miran y me dicen: “Esa voz, esa voz…”.