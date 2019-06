A favor de los sancionados se da el siguiente ejemplo: si el club declara que no registra deudas pero en un mismo acto, exhibe que no ha cumplido con los contratos de sus jugadores, ello se debe más a una impericia o negligencia que a un ardid para ocultar o falsear la información. Entonces, se concluye que no es aceptable que el reglamento castigue por igual un comportamiento culposo que otro doloso, siguiéndose los postulados del ex juez Eugenio R. Zaffaroni.