Colombia

Claudia López denunció a Gustavo Petro por presunta participación en política tras mensajes de apoyo a Iván Cepeda: “Está prohibido”

La acusación de la exalcaldesa de Bogotá se centra en la supuesta participación indebida del mandatario en la contienda, derivada de varios mensajes publicados en la red social X en los que, según la denunciante, el gobernante habría respaldado la candidatura del senador oficialista

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Claudia López y Gustavo Petro
La candidata presidencial Claudia López expresó su preocupación por la intervención en política del presidente Gustavo Petro, que estaría jugado en respaldo a Iván Cepeda - crédito @ClaudiaLopez/X - Presidencia

A raíz de las recientes publicaciones del presidente Gustavo Petro, en aparente respaldo al senador Iván Cepeda, la exalcaldesa y candidata presidencial Claudia López radicó el lunes 25 de mayo ante la Comisión Nacional de Garantías Electorales una denuncia pública, penal y disciplinaria contra el mandatario, acusado de intervenir de manera indebida en política, a seis días de la primera vuelta, el domingo 31 de mayo.

El jefe de Estado, a través de su perfil de X, habría salido en apoyo del congresista oficialista, al destacar la masiva asistencia en los eventos de cierre de campaña en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el viernes 22 de mayo, y el efectuado en la jornada del domingo 24 de mayo en Barranquilla. Estos mensajes causaron una fuerte molestia en la exmandataria distrital, que interpuso la correspondiente queja contra el gobernante.

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- crédito @ClaudiaLopez/X
Claudia López se ubica cuarta en la intención de voto según los recientes sondeos, aunque no supera el 2,5% - crédito @ClaudiaLopez/X

López formuló la acusación en la séptima sesión de la mencionada comisión, en un espacio en el que tienen asiento ministros del gabinete, el procurador General, Gregorio Eljach; el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz; el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos; la defensora del Pueblo, Iris Marín, y otras entidades encargadas de velar por la normalidad en la contienda.

Allí, la aspirante de centro sostuvo que la conducta atribuida al jefe de Estado está prohibida por las normas electorales. “Vine personalmente a esta sesión a interponer una denuncia pública, penal y disciplinaria contra el presidente de la República por indebida participación en política, algo que está expresamente prohibido”, expresó López, que no ocultó su indignación frente a los comentarios de Petro.

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Y es que frente a los mensajes del mandatario en las plataformas digitales, que fueron leídos por sus críticos como un respaldo directo al candidato del Pacto Histórico, el procurador Eljach pidió un informe a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, órgano facultado para investigar y juzgar al primer mandatario, en el que se comunique cuáles son los procesos que cursan contra el presidente por sus comentarios.

Los dos mensajes de Gustavo Petro que causaron la ira de los candidatos contrarios al oficialismo

A una semana de la primera vuelta, el mandatario publicó dos mensajes con los que no solo celebró la movilización de Cepeda en la capital de la República y en la capital del Atlántico, sino que lo presentó como un signo de relevo político a su administración, a la que, por mandato constitucional le quedan 74 días, tras un periodo convulsionado en materia política.

Gustavo Petro sobre concurrencia en la Plaza de Bolívar
Con esta publicación en X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la concurrencia en la Plaza de Bolívar por parte de Iván Cepeda, durante el evento del viernes 22 de mayo - crédito @petrogustavo/X

En una década en Bogotá fui el único que podía llenar la Plaza de Bolívar, lo hice muchísimas veces y nadie más, desde que el fascista (Alejandro) Ordóñez atacó la democracia bogotana. Pues bien, el récord fue cortado por otra persona, que sea el signo de los nuevos tiempos y del camino de la transformación de Colombia”, escribió Petro, en relación con la movilización de Cepeda, que llenó el icónico lugar.

Y en otra publicación, Petro destacó la masiva presencia de seguidores en una de las céntricas calles de la ‘Arenosa’. Y no solo eso: habría hecho alusión al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, que se autodenomina ‘El Tigre’ y que, según las recientes mediciones de intención de voto, sería el que iría a la segunda vuelta el 21 de junio, junto a Cepeda. Una publicación que no cayó bien en la opinión pública.

Gustavo Petro sobre evento de Iván Cepeda en Barranquilla
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro resaltó el evento de cierre de campaña del senador Iván Cepeda en Barranquilla - crédito @petrogustavo/X

Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa, Los ratones negros, querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos”, expresó el jefe de Estado.

La denuncia de López también se apoyaría en un antecedente dentro de la misma campaña, pues el 9 de mayo Petro ya había expresado en X un respaldo abierto a Cepeda y había explicado su papel personal en la definición de la candidatura. “Yo, como militante que soy del progresismo colombiano, le propuse a Cepeda ser el candidato presidencial de mi partido”, destacó el mandatario en un post en la red social X.

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