“A mí nunca me exigieron ni me presionaron mis padres para jugar al fútbol. Me inculcaban que estudie, que tuviera la posibilidad de desarrollarme con una educación que me permitiera defenderme en la vida. Nunca sentí esa presión que hoy tanto me angustia cuando veo a un padre detrás del alambrado, o a una madre, desenfocando a los chicos con tanta euforia; me desagrada muchísimo, la paso muy mal. Yo voy a ver a mis hijos a jugar, me quedo callado en un costado, y los observo. Mis padres me acompañaron sin generarme una presión. Y eso me quedó para toda la vida. Mis padres me acompañan hasta hoy. Mi madre me acompañó hasta el último día que pudo caminar. Cuando se enfermó estaba presente en la tribuna. Y me acompañó hasta el último día en silencio. Eso fue algo muy valioso para mí. Cuando vos hablás de pilares, me refiero a mis padres, con ese amor, con ese esfuerzo. Eso fue lo más valioso”.