"Esa noche lloré de impotencia, era el primer cimbronazo que sufría en el fútbol. Nunca me había pasado que la gente me silbara cuando tocaba la pelota, fue muy duro, me bajoneó y me costó asimilarlo. De hecho, a la semana arrancó la Copa América en Uruguay y entré a jugar nervioso contra Bolivia, con un peso que nunca había sentido en mi carrera", reconoció en el libro de donde surge la anécdota.