-El 31 de diciembre, a las 10.30 de la mañana, me dice: "Diego, si estás disponible, te invito a tomar un café". Y fui volando. Estuvimos tres horas charlando, me contó lo del chofer del micro que estaba nervioso el día del regreso de Emiratos Árabes. Y bajó a tranquilizarlo porque la gente se le venía encima. Después, entrando a la casa hay una mesa de ping pong grande. Apenas entré, le dije: "Te juego al pingo pong". Primero me dijo que no, porque le dolía el hombro, qué se yo. Pero después me dijo que sí. Jugamos 20 pelotas, no más, y me tiró: "Buen revés, mal drive, hay que jugarte todo al drive". Ahí se ve la cabeza del entrenador. A ese capítulo le puse "estratega full time". Sus colaboradores siempre me dijeron que mira muchos las falencias del rival para armar las estrategias, y en ese momento, con lo del ping pong, lo comprobé. Me reía solo.