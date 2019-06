La mecánica que utilizó para intentar seducir a menores rosarinos fue exactamente la misma que está probada en la causa de Independiente. Bustos utilizaba distintas redes sociales con perfiles diversos para contactarse con los jugadores de Inferiores. Los halagaba, les prometía regalos y pactaba encuentros que después terminaban con actos sexuales en su departamento de la zona norte del Gran Buenos Aires. En marzo del año pasado, el caso estalló después que un menor del Rojo se enterara de que Bustos tenía el virus del HIV y desesperado, contó lo que estaba ocurriendo al coordinador de la pensión del club de Avellaneda y al psicólogo. Ahí se descubrió que eran varios los chicos abusados y no sólo por Bustos, sino por cinco hombres más, entre ellos el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, el representante de jugadores Alberto Ponte (ambos también excarcelados en septiembre del año pasado), el organizador de torneos amateurs Juan Díaz Vallone, el administrador inmobiliario Alberto Dal Cin, y el empleado de comercio Silvio Fleytas, estos tres últimos que continúan en prisión. Casualidad o no, los excarcelados por la Cámara fueron los tres que tenían más contactos y mejor posición económica. Ese fallo está apelado en Casación y hace siete meses que la Cámara no resuelve, impidiendo que la fiscal Soledad Garibaldi de por terminada la instrucción en esta instancia y eleve el caso a juicio. Garibaldi además estudia los casos de otra veintena de chicos de distintas instituciones del Gran buenos aires y del Interior que también habrían sido abusados, en una causa que corre en forma paralela.