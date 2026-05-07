Colombia

Concejo de Bogotá aprobó beneficios tributarios para partidos de la Selección Colombia en la ciudad

Con la aprobación de esta iniciativa se busca consolidar a la capital del país como sede estratégica de grandes eventos deportivos, promover el turismo y generar impactos positivos en la economía local

Guardar
Google icon
La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF
La iniciativa pasa ahora a firma y sanción del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán - crédito FCF

El Concejo de Bogotá aprobó en plenaria la propuesta que contempla beneficios temporales en el impuesto de Industria y Comercio (ICA) y en las estampillas distritales para la realización en Bogotá de partidos de las selecciones Colombia masculinas y femeninas, organizados por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

La propuesta busca fortalecer la competitividad de la ciudad frente a otras capitales del país, dinamizando la economía local y promoviendo el turismo. La iniciativa, aprobada en plenaria, contempla beneficios tributarios temporales aplicables hasta el 31 de diciembre de 2036.

PUBLICIDAD

“Celebramos que el Concejo de Bogotá haya aprobado esta iniciativa de otorgarle a la Federación Colombiana de Fútbol la posibilidad de traer partidos a nuestra ciudad con unos incentivos tributarios. Esperamos gozar de la alegría de fútbol todos juntos y que Bogotá sea la casa de la selección”, señaló Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá.

Concejo de Bogotá - crédito suministrada
La iniciativa, aprobada en plenaria, contempla beneficios tributarios temporales aplicables hasta el 31 de diciembre de 2036 - crédito suministrada

El proyecto de Acuerdo 304 de 2026 también contempla que la Administración Distrital, a través de las entidades competentes, adoptará un procedimiento preferente, ágil, coordinado y simplificado para el trámite y la expedición de permisos necesarios para el uso temporal del espacio público durante el desarrollo de actividades y puntos de encuentro asociados a los eventos contemplados en el presente acuerdo.

PUBLICIDAD

¿Cómo impactan estos eventos deportivos la economía local?

Este tipo de encuentros generan efectos positivos directos e indirectos sobre la actividad económica de las ciudades sede.

Se estima que un partido de la Selección masculina de Colombia de mayores podría generar un impacto directo cercano a 19 mil millones de pesos en la economía de la ciudad.

Los principales beneficios son:

  • Aumento del turismo nacional e internacional.
  • Mayor ocupación hotelera.
  • Incremento en ventas de bares, restaurantes y comercio.
  • Mayor demanda de transporte y servicios logísticos.
  • Dinamización de ventas de productos locales y artesanías.

"Con esta iniciativa, Bogotá da un paso firme hacia la consolidación de una estrategia integral que busca posicionarla como referente deportivo, atraer competencias de nivel internacional y generar nuevas dinámicas en el comercio, el turismo y la creación de empleo", se lee en el comunicado.

Detalles de la aprobación

La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su presidente Ramón Jesurún, planteó ante el Concejo de Bogotá la pérdida de competitividad de la ciudad en comparación con Barranquilla y Medellín. Esta situación se atribuye a la menor capacidad de los estadios bogotanos y a las ventajas tributarias que ofrecen otras ciudades.

Jesurún subrayó que la modernización del estadio El Campín resulta clave para que Bogotá vuelva a posicionarse como sede relevante en el fútbol nacional e internacional.

La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su presidente Ramón Jesurún, planteó ante el Concejo de Bogotá la pérdida de competitividad de la ciudad en comparación con Barranquilla y Medellín - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su presidente Ramón Jesurún, planteó ante el Concejo de Bogotá la pérdida de competitividad de la ciudad en comparación con Barranquilla y Medellín - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En el análisis sobre la frecuencia con la que la Selección Colombia disputa partidos en Bogotá, se evidencia el desplazamiento de la capital como escenario principal. La mayoría de los encuentros recientes se han jugado en Barranquilla o Cali, lo cual acentúa la brecha entre las sedes tradicionales y Bogotá.

El debate del proyecto fue más allá del fútbol. Rolando González (Cambio Radical) y Samir Abisambra (Partido Liberal) expusieron los posibles beneficios económicos para la ciudad si se aprueba la reforma. Otros concejales, como Julián Triana (Alianza Verde), solicitaron mayor transparencia sobre el impacto fiscal, mientras que José del Carmen Cuesta (Pacto Histórico) propuso vincular los incentivos a la promoción de escuelas deportivas en todas las localidades, iniciativa que no prosperó en esta etapa. Sandra Forero (Centro Democrático) sugirió habilitar espacios públicos de visualización para ampliar el acceso ciudadano a los partidos.

Leandro Castellanos (Alianza Verde) respaldó el proyecto, pero alertó sobre el riesgo de concentrar los incentivos solo en el fútbol. Recomendó incluir otras disciplinas deportivas para evitar desequilibrios en el sistema y asegurar un desarrollo más integral. Además, señaló la necesidad de establecer mecanismos que permitan evaluar el impacto real de las exenciones y garantizar la adecuada gestión de los recursos públicos.

Millonarios vs. Atlético Nacional
Leandro Castellanos (Alianza Verde) respaldó el proyecto, pero alertó sobre el riesgo de concentrar los incentivos solo en el fútbol. Recomendó incluir otras disciplinas deportivas para evitar desequilibrios en el sistema y asegurar un desarrollo más integral - crédito Sencia

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que el modelo no implica compromisos económicos para la ciudad si los eventos no se llevan a cabo.

Google icon

Temas Relacionados

Beneficios tributarios en BogotáConcejo DistritalSelección Colombia en BogotáEventos deportivos en BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía reveló los delitos por los que será imputado el alcalde de Villa de Leyva, capturado por agentes del CTI

Víctor Alfonso Gamboa Chaparro habría solicitado un nombramiento y dinero a la representante legal de una empresa de inversiones

Fiscalía reveló los delitos por los que será imputado el alcalde de Villa de Leyva, capturado por agentes del CTI

El contralor General le hizo fuerte llamado de atención al Gobierno Petro por presunta participación indebida en política: “Hace lo que criticaba cuando era oposición”

El funcionario Carlos Hernán Rodríguez llamó la atención sobre prácticas que se reiteran en distintos niveles del Estado, y cuestionó la coherencia de quienes antes criticaban la intervención política y ahora la ejercen

El contralor General le hizo fuerte llamado de atención al Gobierno Petro por presunta participación indebida en política: “Hace lo que criticaba cuando era oposición”

Paloma Valencia cuestionó la Paz Total del Gobierno Petro tras el asesinato del periodista Mateo Pérez y señaló a disidencias de alias Calarcá

La senadora y candidata presidencial criticó la política del Gobierno tras el supuesto crimen del comunicador en Antioquia y advirtió que la situación refleja fallas en los procesos de negociación con grupos armados ilegales

Paloma Valencia cuestionó la Paz Total del Gobierno Petro tras el asesinato del periodista Mateo Pérez y señaló a disidencias de alias Calarcá

Las autoridades de Medellín incautaron más de 63 mil dólares en operación contra trata de menores en Colombia y Estados Unidos

Un operativo conjunto entre entidades nacionales y extranjeras logró detener a once personas vinculadas con la producción y comercialización de material ilícito a través de plataformas digitales, mientras que las víctimas fueron puestas bajo resguardo instituicional

Las autoridades de Medellín incautaron más de 63 mil dólares en operación contra trata de menores en Colombia y Estados Unidos

La concejala Diana Diago denunció a la seguridad de TransMilenio por permitir la evasión de pasaje a un ciudadano que ingresó al sistema con su bicicleta

El reclamo surgió después de que se difundiera un video que muestra a una persona accediendo al sistema sin cancelar el pasaje, lo que motivó críticas hacia la administración y cuestionamientos sobre el control en el servicio

La concejala Diana Diago denunció a la seguridad de TransMilenio por permitir la evasión de pasaje a un ciudadano que ingresó al sistema con su bicicleta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex sorprendió al no regresar a su apartamento tras salir del ‘reality’ y envió un mensaje a Jhorman Toloza: “Siempre hay dos versiones”

Alexa Torrex sorprendió al no regresar a su apartamento tras salir del ‘reality’ y envió un mensaje a Jhorman Toloza: “Siempre hay dos versiones”

Taliana Vargas habló sobre su rol como madre y sorprendió con contundente confesión: “Siento culpa”

Actor de ‘Sin senos no hay paraiso’ expuso casos de acoso en las producciones de televisión: “Lo primero que hacían era tocarles las nalgas”

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tendría fecha para la gran final: quedó definido el top 7

Shakira sería la encargada de la canción oficial para el Mundial 2026: esta fue la pista que dio

Deportes

Portugal anunció la fecha para entregar la lista definitiva de jugadores que estarán en el Mundial de 2026

Portugal anunció la fecha para entregar la lista definitiva de jugadores que estarán en el Mundial de 2026

Luis Díaz fue incluido en el once ideal de las semifinales de la Champions League pese a quedar eliminado con el Bayern Múnich: esta es la formación

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot